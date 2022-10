Pórtico de Guapimirim - Divulgação

Publicado 28/10/2022 14:53

Guapimirim – O mês de outubro de 2022 ainda não acabou, e servidores públicos da Prefeitura de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, já receberam o pagamento deste mês trabalhado. O motivo se deve ao Dia do Servidor Público, celebrado hoje 28/10) em todo o Brasil.

Foi dessa forma que o governo guapimiriense decidiu homenagear o funcionalismo, ao antecipar os salários.

Geralmente, os salários são depositados até o quinto dia útil do mês seguinte. A novidade surpreendeu e alegrou os trabalhadores, que poderão antecipar o pagamento de contas ou até mesmo curtir o fim de semana já com dinheiro no bolso.