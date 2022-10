O Dedo de Deus é o símbolo do montanhismo no Brasil e está em Guapimirim - Bruno Grosman - Imagem cedida ao DIA

Publicado 26/10/2022 19:52

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá o Mês Verde de celebração do meio ambiente durante o mês de junho. O novo calendário coincide com a comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente, em 5 de junho.

A Prefeitura de Guapimirim deverá fazer campanhas sobre a conservação dos ecossistemas e de controle de poluição em parceria com escolas, empresas e com a sociedade civil organizada.

A medida foi publicada no Diário Oficial do Município nesta quarta-feira (26/10), por meio da Lei Municipal nº 1.453/2022, tendo sido aprovada pela Câmara de Vereadores e sancionada pelo Poder Executivo.

Em julho passado, foi criado o Junho Verde, por meio da Lei Federal nº 14.393/2022, cuja campanha passou a fazer parte da Política Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 9.795/1999).