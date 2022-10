Arlindinho faz show em Guapimirim - Secom PMG - Divulgação

Arlindinho faz show em GuapimirimSecom PMG - Divulgação

Publicado 24/10/2022 21:44

Guapimirim – A alegria tomou conta de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, nesse domingo (23/10). O cantor Arlindinho participou do espetáculo Tarde na Vila, no bairro Vale das Pedrinhas. O evento foi promovido pela Secretaria Municipal de Turismo.

O público também contou com o show da banda Outra Face para animar o domingo.

O motivo do evento é que os artistas participariam do Festival de Inverno, em julho passado, mas os shows foram adiados devido ao forte temporal que afetou o bairro na ocasião, segundo a Prefeitura de Guapimirim.