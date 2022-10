Fachada da 67ª DP, em Guapimirim - Foto: Izaias França - O DIA - Arquivo

Fachada da 67ª DP, em GuapimirimFoto: Izaias França - O DIA - Arquivo

Publicado 20/10/2022 17:05

Guapimirim – Uma mulher de 41 anos, identificada pelas iniciais J. M. S., foi presa preventivamente em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, por tentar matar uma vizinha com um soco-inglês e com uma faca. A captura foi feita por policiais civis da 67ª DP (Guapimirim) na noite dessa quarta-feira (19/10) em cumprimento do mandado expedido pela Vara Criminal da Comarca de Guapimirim.

Segundo as investigações, no dia 28 de fevereiro deste ano, a ré tentou assassinar a vizinha por vingança, pelo fato de a vítima ter comprado a casa que era da mãe da criminosa. Esta queria que o imóvel ficasse como herança.

J. M. S. agrediu a vizinha com um “soco-inglês” e com facas na cabeça da vítima, tendo parado somente após o marido da vítima intervir. Este também foi ameaçado de morte pela criminosa e pelo companheiro desta.

Ainda segundo o inquérito policial, J. M. S. continuou ameaçando a vítima de morte, dizendo que só sossegaria quando ela deixasse o imóvel.

A autora do crime nega ter tentado assassinar a vítima e que a tenha ameaçado de morte. Declarou que teria dado socos nela. Sobre a motivação do delito, disse que a vítima teria ameaçado a sua filha com uma faca. O laudo pericial desmente a criminosa e aponta ferimentos com uso de objeto cortante.

Os nomes das outras partes envolvidas no processo não foram divulgados. J. M. S. foi presa por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, sendo este previsto pelos artigos 121 e 14 do Código Penal (Lei nº 2.848/1940).

Na prisão preventiva, como é o caso da acusada, a suspeita pode ficar presa por período indeterminado pelo tempo que perdurar as investigações.