Arlindinho será a grande atração do evento "Tarde no Vale", no bairro Vale das PedrinhasRedes Sociais - Divulgação

Publicado 18/10/2022 10:00

Guapimirim – O cantor Arlindinho fará um show em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a partir das 16h do próximo domingo (23/10), na praça do bairro Vale das Pedrinhas. Ele participa da “Tarde no Vale”, promovida pela Secretaria Municipal de Turismo. A entrada é gratuita.

“Alô, Guapimirim! Domingo dia 23 de outubro temos um encontro marcado lá na praça do Vale das Pedrinhas com o nosso querido Arlindinho! Já anota na agenda, marca geral e vamos cair no samba!!”, convidou a prefeitura, por meio das redes sociais.