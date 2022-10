Estrutura sendo montada em Guapimirim para receber o festival - Imagem: Izaias França - O DIA

Estrutura sendo montada em Guapimirim para receber o festivalImagem: Izaias França - O DIA

Publicado 13/10/2022 10:09

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá o Festival Cerveja das Montanhas Oktoberfest Edition, de 14 a 16 de outubro próximos. As atividades ocorrerão na praça do bairro Cotia, são promovidas pela Rota Cervejeira e contam com o apoio da Secretaria Municipal de Turismo, de fabricantes de cerveja, entre outras empresas.

Na sexta-feira (14), o evento acontecerá das 18h à meia-noite. Já no sábado (15) e no domingo (16), das 11h à meia-noite.

O festival coincide com outros similares que acontecem em várias regiões do Brasil durante o mês de outubro.

A Rota Cervejeira é formada por fabricantes de cervejas de pequeno e de grande portes localizados em Guapimirim, Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis. Algumas dessas empresas promovem turismo cervejeiro de degustação em suas sedes.