A educação transforma um povo - Steve Buissinne - Pixabay - Creative Commons

Publicado 06/10/2022 18:33 | Atualizado 06/10/2022 18:37

Guapimirim – A rede municipal de ensino de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, bateu a meta prevista pelo Ministério da Educação para as séries iniciais do ensino fundamental da edição de 2021 do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). A meta era 5,3, e o município alcançou a nota 5,4, ou seja, um décimo a mais que o previsto.

As notas do Ideb 2021 foram divulgadas no último dia 15 de setembro. A qualidade do ensino foi avaliada para as escolas públicas das redes municipal, estadual e federal em todo o Brasil. As metas são diferentes, respeitando as peculiaridades locais.

Nas redes sociais, a prefeita de Guapimirim, Marina Rocha, celebrou o avanço da qualidade de ensino em Guapimirim.

“É com muita alegria e satisfação que venho trazer uma notícia muito importante para todos vocês. Na última semana, saiu o resultado do Ideb, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e a avaliação do nosso município foi espetacular. Comparando com o ano de 2019, nosso Ideb subiu 30 posições e se consagrou com a nota mais alta da história do nosso município. Esse é um grande resultado que eu divido com o secretário de Educação, Ricardo Almeida, e também com os profissionais da nossa secretaria, professores, diretores, merendeiras, enfim, com todos vocês que são responsáveis por esse grande momento”, manifestou a líder guapimiriense.

A realização do Ideb 2021 aconteceu em meio à pandemia de coronavírus (covid-19), período no qual os alunos ainda estudavam de casa ou no sistema híbrido (presencial e online). Outro detalhe importante é que não houve reprovações nessa época, com exceção dos alunos com elevado número de faltas ou com casos comprovados de evasão escolar.

O Ideb é calculado a partir das notas de aprendizado (provas de português e matemática) vezes o fluxo (nota de aprovados no ensino).