Júlio Rocha durante a campanha eleitoral - Divulgação - Redes Sociais

Publicado 03/10/2022 17:30

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá um representante direto na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) a partir de 2023. Foi eleito nesse domingo (2/10), com 31.001 votos, o candidato a deputado estadual Júlio Rocha (Agir-RJ), morador da cidade. Ele é o irmão da prefeita de Guapimirim, Marina Rocha (PMB-RJ), e do vereador de Guapimirim Marlon do Modelo (PMB-RJ) e filho do ex-vereador César do Modelo.

Do total de votos, 14.413 – o equivalente a 46,49% – foram obtidos em Guapimirim, cidade onde mora. Detalhe curioso é que esse foi quase o mesmo quantitativo que sua irmã Marina Rocha conquistou em 2020, quando foi eleita prefeita, com 14.827 votos. Pode-se dizer que ela praticamente transferiu seu eleitorado para ele.

Com uma campanha modesta, Júlio Rocha se concentrou para pedir votos em municípios vizinhos, buscando reforçar a importância de os moradores do interior terem um representante. Ele gastou pouco mais de R$ 7,5 mil em impulsionamento no facebook. Os dados são públicos e estão disponíveis nessa rede social. O valor é extremamente baixo em comparação com outros candidatos a cargos similares que investiram milhares e milhares de reais.

Na Alerj, Júlio Rocha será líder de bancada do seu partido Agir – antigo Partido Trabalhista Cristão (PTC) –, tendo em vista que no estado do Rio de Janeiro o Agir não fez coligação com outras legendas.

Na história do município, Júlio Rocha (Agir-RJ) é o sexto morador de Guapimirim eleito deputado estadual. Com 31.001 votos recebidos, ele é o segundo no ranking de políticos guapimirienses eleitos para a Alerj, ficando atrás somente do falecido Nelson Costa Mello – Nelson do Posto –, que se elegeu com 37.232 votos, em 2002.

A título de curiosidade, vale destacar que para ter essa votação histórica como deputado estadual, Nelson do Posto logrou a façanha de ser prefeito de Guapimirim e de Magé, duas cidades que são vizinhas.

Além de Marina Rocha e de Nelson do Posto, os demais cidadãos guapimirienses que um dia se elegeram para a Alerj foram: Renato Costa de Mello, em 1994, com 21.598 votos; Renato Costa de Mello Júnior (Júnior do Posto), em 1998, com 20.625 votos; e Renata Campos de Mello (Renata do Posto), em 2006, com 28.124 votos.