Estação de trem de Guapimirim - Divulgação

Publicado 28/09/2022 16:52 | Atualizado 28/09/2022 16:56

Guapimirim – A circulação de trem na extensão Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, ficará suspensa no próximo dia 16 de outubro, num domingo. Serão feitas manutenções preventivas na via férrea e na rede aérea, disse a SuperVia.

Também haverá interrupção dos serviços na extensão Vila Inhomirim, em Magé, e no trecho entre Gramacho e Saracuruna, em Duque de Caxias.

A circulação para todos os trechos e extensões volta ao normal na segunda-feira (17/10).