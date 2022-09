A castração ajuda a evitar o aumento de animais abandonados - Freepik - Creative Commons

A castração ajuda a evitar o aumento de animais abandonadosFreepik - Creative Commons

Publicado 26/09/2022 17:45

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá uma nova etapa de cadastro para a castração de cães e gatos das 9h às 15h da próxima quarta-feira (28/9). A iniciativa faz parte do projeto “Castrapet”, ocorrerá na Escola Municipal Lélis da Silva, no bairro Cordovil, e é uma iniciativa conjunta entre a Prefeitura de Guapimirim e o governo do Estado do Rio de Janeiro.

Durante o cadastro, não é necessário levar o animal. Veja os requisitos para inscrever o bicho de estimação no projeto:

* O animal precisa ter mais de seis meses e menos de 7 anos de idade.

* O animal precisa pesar entre 1,5 quilo e 25 quilos.

* O animal precisa ter o focinho curto (braquicefálico).

* Raças como chow-chow, maltês, schnauzer, sptiz alemão e yorkshire não poderão participar do programa.

* O animal não pode ter doenças pré-existentes.

* Gatas e cadelas que estejam no cio ou amamentando não poderão ser castradas no momento.

* E os cães e gatos machos precisam possuir os dois testículos na bolsa escrotal.