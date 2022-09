Em Guapimirim, o acusado é conhecido como "Marcha Lenta" - Divulgação

Publicado 22/09/2022 20:51

Guapimirim – Um homem de 24 anos, identificado pelas iniciais I. P. S. – vulgo “Marcha Lenta” – foi preso temporariamente em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, por tentativa de homicídio. A captura foi feita em ação conjunta de policiais civis da 67ª DP (Guapimirim) e policiais militares do 34º Batalhão de Polícia Militar (34º BPM) em cumprimento de mandado de prisão temporária expedido pela Vara Criminal da Comarca de Guapimirim.

De acordo com as investigações, no último dia 9 de setembro, “Marcha Lenta” e outros comparsas teriam sequestrado um traficante conhecido como “Tatu” e o levado para ser executado, para “servir de exemplo” como represália pelo fato de a vítima ter trocado de facção.

A vítima, que não teve a identidade revelada pela polícia, foi baleada com um tiro no peito e outro de raspão nas costas, mesmo assim, conseguiu fugir correndo.

Dois comparsas – L. C. P. A. (vulgo “Negão”) e W. R. G. G. (vulgo “BDZ da Penha”) – que participaram da tentativa de homicídio já tinham sido capturados alguns dias atrés pelo delito de tráfico de entorpecentes. Eles também tiveram prisão temporária decretada por tentar matar o ex-colega de facção.

Os bandidos atuam numa localidade chamada “Inferninho”, no bairro Jardim Guapimirim.

A ordem de prisão contra I. P. S. tem como base os artigos 121 e 14 do Código Penal (Lei nº 2.8484/1940).