Fachada da 67ª DP, em Guapimirim - Foto: Izaias França - O DIA - Arquivo

Publicado 21/09/2022 14:10

Guapimirim – Um homem de 23 anos, identificado pelas iniciais I. S. R., foi preso em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, nessa terça-feira (20/9), por crimes contra a ex-mulher, de 29 anos. A captura foi feita por policiais civis da 67ª DP (Guapimirim).

I. S. R. foi preso pelos crimes de: ameaça, na ordem de três vezes; lesão corporal, duas vezes; além de injúria, tentativa de estupro, furto e descumprimento de medida protetiva.

Num intervalo de duas semanas, aproximadamente, o agressor esteve por três vezes na casa da vítima.

Segundo as investigações, no último dia 30 de agosto, o acusado foi à residência da ex-companheira e tentou praticar relações sexuais à força com a vítima. Sem sucesso, ele passou a agredi-la com socos, ofendê-la com palavrões e ameaçá-la de morte.

Já no último dia 9 de setembro, o agressor retornou à casa da ex-mulher, tendo novamente a agredido e ameaçado de matá-la. Na ocasião, ele quebrou o celular da vítima.

E no dia 15 de setembro, na semana passada, I. S. R. voltou à casa da ex-companheira. Além de levar alguns pertences dela, os quais não foram detalhados, outra vez ele a ameaçou de morte. Essa terceira ida ao imóvel da vítima se caracterizou como descumprimento de medida protetiva, já que esta denunciou o caso à polícia.

O acusado trabalhava como pintor, fazendo biscates no Méier, bairro da Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. Ele foi capturado quando retornou a Guapimirim.