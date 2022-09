O preparo de pizzas será uma das opções escolhidas de curso - Freepik - Creative Commons

O preparo de pizzas será uma das opções escolhidas de cursoFreepik - Creative Commons

Publicado 15/09/2022 20:26

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá um curso de culinária. As oficinas serão realizadas Escola Móvel de Gastronomia do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Rio de Janeiro (Senac RJ). As inscrições deverão ser feitas a partir das 10h da próxima quinta-feira (22/9), presencialmente, na Secretaria Municipal de Educação de Guapimirim.

Ao todo, serão oferecidas 250 vagas. As inscrições serão feitas por ordem de chegada. As aulas estão previstas para começar no próximo dia 28 de setembro, de terça a sexta-feira em dois turnos, sendo o primeiro das 8h às 12h e o segundo, das 13h às 17h.

A capacitação é voltada para pessoas a partir dos 16 anos com o Ensino Fundamental I completo, ou seja, as séries iniciais dessa modalidade de ensino.

“Pessoas em busca do aprimoramento de suas habilidades ou que querem empreender terão opções de cursos de Bases de Confeitaria, Doces para Festas, Preparo de Pães Tradicionais, Salgados para Festas, Preparo de Pizzas, Cozinha Descomplicada para o dia a dia e Preparo de Hambúrguer Gourmet”, explicou o Senac RJ.

Documentos

Para se candidatar, é necessário apresentar cópia dos seguintes documentos:

* Carteira de identidade.

* CPF.

* Comprovante de residência (ex.: conta de luz, água, telefone / internet ou gás).

* Comprovante de escolaridade (histórico ou certificado escolar, declaração de escolaridade original dentro da validade).

Na ausência de um documento de escolaridade, o candidato poderá fazer uma autodeclaração, informando que sabe ler, escrever e realizar as quatro operações matemáticas (adição, subtração, multiplicação e divisão).

No caso de candidatos menores de 18 anos, o responsável legal também deverá apresentar cópia e original da carteira de identidade e do CPF.

Outras informações

A referida capacitação é promovida com o apoio da Prefeitura de Guapimirim e do Sindicato do Comércio Varejista de Teresópolis, Guapimirim e São José do Vale do Rio Preto (Sincomércio).

As escolas móveis do Senac RJ são carretas-escolas que oferecem cursos itinerantes em todo o estado do Rio de Janeiro, com cursos e formações nas áreas de gastronomia, tecnologia e beleza.

Para fazer a inscrição, é preciso comparecer à Secretaria Municipal de Educação de Guapimirim, na Avenida Dedo de Deus nº 820, no Centro.