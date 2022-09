Cerimônia de posse do padre Gabriel - Diocese de Petrópolis - Divulgação

Publicado 09/09/2022 17:50

Guapimirim – A Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no bairro Parada Modelo, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, tem novo administrador. Trata-se do padre Gabriel Vieira Teixeira da Costa, que assumiu o posto nessa quinta-feira (8/9) durante a festa da Natividade de Nossa Senhora. Ele era o vigário da Paróquia Nossa Senhora da Conceição em Raiz da Serra, no município de Magé, na Baixada Fluminense.

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida em Guapimirim era administrada pelo padre Janderson Ferreira de Sousa. Ele assumirá nova função sacerdotal, de acordo com a Diocese de Petrópolis, que não especificou qual. Sua ordenação como padre aconteceu em dezembro de 2015. Em junho de 2021, ele realizou a primeira missa da Rampa do Voo Livre, um ponto turístico que fica no bairro guapimiriense da Barreirinha. O local é usado por amante de esportes radicais.

A missa de posse do padre Gabriel Costa foi comandada pelo bispo dom Gregório Paixão, da Diocese de Petrópolis, na Região Serrana, e concelebrada pelos padres Leonardo Tassinari, que é decano do Decanato São José de Anchieta; Jorge Pacheco, pároco de Santa Teresa, em Teresópolis, também na Região Serrana, e Ecônomo da diocese; e Egnaldo Silva de Lima, da Paróquia São Nicolau de Suruí. Outros diáconos também participaram da celebração.

“Coloco você [padre Gabriel] aqui como administrador desta paróquia. Não é porque você é funcionário da nossa diocese, mas é porque você é meu filho pela fé. Tenho a certeza, que, como você amou tão profundamente a sua família, mesmo estando distante, nós também sonhávamos com o seu retorno. Peço que você se sinta como um pai nesta comunidade que vai amar você profundamente, eu tenho certeza de que vai ajudá-lo ao longo da caminhada”, expressou o bispo dom Gregório Paixão.