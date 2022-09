O público compareceu aos festejos - Secom PMG - Divulgação

Publicado 05/09/2022 21:19

Guapimirim – Nem mesmo o tempo chuvoso do último fim de semana conseguiu estragar o clima de diversão em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. No município ocorreu a primeira Festa do Aipim, que teve início na última sexta-feira (2/9) e terminou ontem (4).

Foram três dias de eventos com artistas locais, regionais e também de grandes nomes da música brasileira.

Entre os artistas que se apresentaram no festival, vale destacar: Suel, Felipe Araújo, a dupla Romulo e Ricardo, Írio Lima, Filipinho, a banda Quarteto Ecológico, o grupo Sonho D’Moleque, o grupo AceitAí, as bandas de rock Arcano e Forgetten Rocks, a cantora Gabi Santos, entre outros.

O público pôde se divertir ao som de rock, sertanejo, samba, pagode, forró, música popular brasileira (MPB) etc.

A Festa do Aipim foi promovida pela Prefeitura de Guapimirim, tendo ocorrido no Parque da Cidade, no bairro Cotia. Para os idosos e pessoas com dificuldade de mobilidade, foram disponibilizadas vans para transportar do bairro Cotia até o local do evento.

Desde a flexibilização das medidas sanitárias, após o pico da pandemia de coronavírus (covid-19) no Brasil, essa é a segunda grande festividade na referida cidade da Baixada Fluminense.

O nome da festa se deve ao fato de que Guapimirim está entre os três maiores produtores de aipim do estado do Rio de Janeiro, segundo os organizadores.

