Stephani Ferreira PeixotoDivulgação

Guapimirim – A ré Stephani Ferreira Peixoto, de 35 anos, passará por nova audiência às 13h da próxima segunda-feira (29/8). Como é de conhecimento público, ela matou dois filhos a golpes de faca no dia 10 de janeiro deste ano, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Na última terça-feira (23), a juíza Rafaela de Freitas Baptista de Oliveira, da 2ª Vara de Guapimirim, decidiu manter a prisão cautelar da acusada, por considerar ‘necessária’ para a garantia da ordem pública e social.

“No mais, tem-se que a custódia cautelar da acusada afigura-se como necessária para a conveniência da instrução, considerando que há audiência designada para o dia 29/08/2022, bem como para assegurar a ordem pública e aplicação da Lei penal”, justificou a juíza.

“Em atendimento ao que preceitua o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com a redação trazida pela Lei nº 13.964/2019, mantêm o Juízo a prisão cautelar decretada em desfavor da acusada, eis que permanecem hígidos os fundamentos fático-jurídicos que ensejaram a constrição cautelar nestes autos, nos termos da decisão de fls. 60/63. Com efeito, a dinâmica delituosa, indicada na inicial e nos elementos de informação/prova colhidos até a presente data, indicam a periculosidade social da acusada, de modo que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não se revelariam adequadas, ou mesmo satisfatórias”, continuou a magistrada.

Os crimes chocaram o país e podem ter sido premeditados por vingança . Dias antes, o pai das crianças tinha se separado de Stephani. A primeira vítima, Bruno Leonardo, tinha 6 anos, e a segunda, Arthur Moisés, 3 anos. Antes de cometer o duplo homicídio, a assassina disse ao ex-marido que mataria os meninos se não houvesse reconciliação, conforme investigações preliminares na época dos fatos.