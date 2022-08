Viatura do programa Mulher Mais Segura de Guapimirim - Secom PMG - Divulgação

Publicado 22/08/2022 12:58

Guapimirim – O Agosto Lilás – campanha de conscientização sobre o enfrentamento à violência contra a mulher – está sendo celebrado em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, com palestras e rodas de conversa no Centro de Referência de Atendimento à Mulher Vítima de Violência Doméstica (CRAM), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.

Os 16 anos da Lei Maria da Penha – Lei nº 11.340/2006 –, completados no último dia 7 de agosto, também estão sendo comemorados. A referida legislação é um marco na luta contra violações e violência contra a mulher.

Entre os presentes no evento estava o delegado Antonio Silvino Teixeira, titular da 67ª DP (Guapimirim). Ele orientou que as vítimas de violência doméstica denunciem seus agressores como forma de acabar com a prática.

Em Guapimirim, foram registradas 163 ocorrências de crimes contra a mulher entre janeiro e junho de 2022, conforme denúncias recebidas pela 67ª DP (Guapimirim). Os delitos englobam lesão corporal, injuria, ameaça, perseguição, descumprimento de medida, além de violência física.

O CRAM Guapimirim acolhe mulheres vítimas de violência e atua em parceria com a referida delegacia policial, auxiliando-as a prestar queixa contra seus agressores. O trabalho de combate a esse tipo de delito ainda inclui o programa Mulher Mais Segura, promovido pela Guarda Civil Municipal. No ano passado, os agentes participaram de capacitações sobre como atuar nesse segmento. O projeto tem até viatura própria para fiscalizar e ir à residência das vítimas, se os agentes forem acionados.

O CRAM Guapimirim está localizado na Rua Claudionor Batista nº 249, no bairro Quinta Mariana.

E a 67ª DP (Guapimirim) fica na Estrada do Bananal nº 1.919, no bairro Bananal.