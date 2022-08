Imagem ilustrativa de como ficará a Cidade da Saúde - Secom PMG - Divulgação

Publicado 16/08/2022 16:33 | Atualizado 16/08/2022 17:49

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá a Cidade da Saúde. Trata-se de um complexo hospitalar cujo objetivo é centralizar os serviços de saúde. O novo empreendimento será construído numa parte do campo da antiga Worthigton, no bairro Bananal, bem atrás do Hospital Municipal José Rabello de Mello. O anúncio foi feito pela prefeita Marina Rocha (PMB-RJ), nesta terça-feira (16/8), durante cerimônia simbólica para marcar o início das obras.

A previsão é de que as obras de pavimentação durem cerca de quatro meses. Somente depois dessa etapa concluída é que serão construídos os 12 módulos de equipamentos de saúde. Desse modo, os pacientes do referido hospital poderão fazer exames de imagem no novo local em vez de se deslocarem até o atual centro de imagem, no Centro. Outro detalhe é que vários dos imóveis utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde são alugados.

“A ideia da Cidade da Saúde nasceu a partir do momento que a gente começo a formular o nosso plano de governo. E a gente conversando ‘o que vamos fazer na saúde? O que a gente pode ampliar? Como a gente pode dar mais acesso [à saúde] à população de maneira mais rápida?’, que a gente sabe que tem pessoas que desistem do tratamento no meio do caminho por conta da dificuldade, da falta de informação, da falta de transporte, e isso tudo dificulta o tratamento. Então, a gente pensou ‘como fazer isso?’ Na realidade, para ser bem sincera, eu não tinha ideia ‘Cidade da Saúde’. Eu só queria um local para reunir todos esses equipamentos que ficam distantes um do outro. Nosso centro de imagem fica longe do nosso hospital, a Farmácia Municipal fica longe do hospital, nosso centro de especialidades fica longe do hospital, e sem contar que os imóveis, a maioria, na nossa cidade, são alugados. Um exemplo disso é o nosso centro de imagem que hoje o proprietário, a todo o momento, me pergunta ‘e aí, quando você vai poder me devolver [o imóvel]? Eu já tenho um empresário querendo abrir um comércio ali, e por a gente estar ali de aluguel nos causa preocupação. Graças a Deus, o dono do imóvel tem tido bastante compreensão e vai esperar a gente construir o módulo do centro de imagem dentro da nossa Cidade da Saúde. É um projeto que nasceu muito pela fé e determinação de querer realizar de verdade, porque Guapimirim sozinho, nossa cidade não tem orçamento para tanta construção, mas a gente vem lutando e pedindo ajuda ao governo federal e ao governo estadual, e vamos entregar ao nosso povo”, contou a prefeita de Guapimirim, Marina Rocha (PMB-RJ).

A Cidade da Saúde era uma das promessas de campanha da mandatária guapimiriense desde sua candidatura em 2020.

“(...) É a maior obra que o Município já recebeu em relação a investimentos e infraestrutura. São projetos complexos que a gente está desenvolvendo aqui na prefeitura, e com certeza será um marco na história do município”, destacou o secretário municipal de Urbanismo e Regularização Fundiária, Lucas Braga.