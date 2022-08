Imagem de uma criança sendo vacinada - Freepik - Reprodução - Creative Commons

Publicado 12/08/2022 18:48 | Atualizado 12/08/2022 19:38

Guapimirim – Chegou o momento de colocar em ordem a caderneta de vacinação dos filhos. Começou na última segunda-feira (8/8) a campanha nacional de multivacinação e contra a poliomielite de 2022 que tem como públicos-alvo crianças e adolescentes menores de 15 anos. O prazo vai até o próximo dia 9 de setembro em todo o Brasil, segundo o Ministério da Saúde.

Em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a campanha acontece em todos os postos de saúde e no centro pediátrico.

“É muito importante que a população veja se está em dia com a vacinação. Tem vacinas contra poliomielite, febre amarela, hepatites A e B, HPV e várias outras. Aproveito para pedir que os pais deixem qualquer preconceito de lado e levem as meninas e os meninos para que sejam vacinados contra o HPV. A imunização ajuda a evitar verrugas genitais e alguns tipos de cânceres. Se alguém tiver dúvidas, pode comparecer a um posto de imunização em busca de orientação, mas leve a caderneta e o documento de identidade, pois se precisar tomar alguma vacina, já fica mais fácil na hora”, orientou a coordenadora municipal de Vigilância em Saúde, Sabrina Santana, em entrevista ao DIA.

Na multivacinação estão disponíveis imunizantes contra as seguintes enfermidades:

* DTP (tríplice bacteriana).

* Febre amarela.

* Hepatites A e B.

* HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano).

* Meningocócica C (conjugada).

* Penta (DTP/Hib/Hep B).

* Pneumocócica 10 valente.

* VIP (Vacina Inativada Poliomielite).

* VOP (Vacina Oral Poliomielite).

* VRH (Vacina Rotavírus Humano).

* Tetraviral (Sarampo, Rubéola, Caxumba, Varicela).

* Tríplice viral (Sarampo, Rubéola, Caxumba).

* Varicela.

As vacinas e os públicos-alvo

A vacinação contra a poliomielite – paralisia infantil – é destinada a crianças menores de 5 anos. A meta é imunizar 14,3 milhões de pessoas em todo o Brasil.

“(..) As crianças menores de 1 ano deverão ser vacinadas conforme a situação vacinal encontrada para esquema primário. As crianças de 1 a 4 anos deverão ser vacinadas indiscriminadamente com a Vacina Oral Poliomielite (VOP), desde que já tenham recebido as três doses de Vacina Inativada Poliomielite (VIP) do esquema básico”, explicou o Ministério da Saúde.

Já para os adolescentes menores de 15 anos, são ofertadas vacinas contra dT (dupla adulto), dTpa, febre amarela, hepatite B, HPV, meningocócica ACWY (conjugada) e tríplice viral.

A vacina contra o HPV ajuda a prevenir verrugas genitais e alguns tipos de cânceres do útero, vulva e vagina, no pênis, anal e de orofaringe.