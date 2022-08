Fachada da 67ª DP, em Guapimirim - Divulgação

Publicado 10/08/2022 22:24

Guapimirim – Um homem de 44 anos, identificado pelas iniciais O. C. A., foi preso preventivamente em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (10/8), por crime relacionado à Lei Maria da Penha. É a terceira vez que ele vai em cana por isso somente neste ano. Fica o “meme” de que ele já poderia pedir música no Fantástico. A captura foi feita por policiais civis da 67ª DP (Guapimirim) em cumprimento de mandado expedido pelo Juizado de Violência Doméstica da Comarca de Guapimirim.

O réu descumpriu medida protetiva que o proibia de se aproximar da ex-companheira, de 35 anos, cuja identidade será preservada.

Todas as três prisões ocorreram neste ano de 2022, segundo as investigações. A primeira delas foi crimes de lesão corporal e cárcere privado contra a então esposa. Já a segunda, por lesão corporal e descumprimento de medida protetiva.

Nas duas ocasiões anteriores, o agressor conseguiu sair da cadeia para responder em liberdade graças a um habeas corpus concedido pela Justiça.

Desde que foi solto pela segunda vez, em maio passado, O. C. A. continuou descumprimento a medida protetiva imposta pelo referido juizado.

Esta terceira captura está baseada no artigo 24-A da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), que trata de medidas protetivas contra mulheres vítimas de violações e violências cometidas por companheiros e parentes próximos.