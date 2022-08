Esses eram os ônibus universitários que circularam em Guapimirim no primeiro semestre de 2022 - Secom PMG - Divulgação - Imagem arquivo

Publicado 04/08/2022 18:54

Guapimirim – O cadastro de novos estudantes para a utilização do ônibus universitário em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, vai até amanhã (5/8). A inscrição é destinada a estudantes de nível superior, morador de Guapimirim, no segundo semestre de 2022 e deve ser feita na Secretaria Municipal de Educação.

O serviço é gratuito e oferecido pela Prefeitura de Guapimirim, com destino às cidades de Teresópolis, Duque de Caxias e São Gonçalo no turno da noite.

Os alunos deverão preencher uma ficha de inscrição e entregar os seguintes documentos:

* Cópia da carteira de identidade.

* Cópia do CPF.

* Cópia do comprovante de residência.

* Grade de dias e horários das aulas.

* Duas fotos 3x4.

No caso dos universitários adolescentes, além dos documentos acima, será preciso apresentar:

* Cópia da certidão de nascimento.

* Cópia da carteira de identidade do responsável legal.

* Cópia do CPF do responsável legal.

* A ficha de inscrição deverá ser assinada pelo responsável legal.

O comprovante de residência deverá estar em nome do aluno, do responsável legal ou do cônjuge. Se a conta de luz, por exemplo, estiver em nome de terceiros, principalmente para quem mora de aluguel e não tiver comprovante de residência nas condições aqui mencionadas, será necessário apresentar declaração de residência do proprietário do imóvel com firma reconhecida em cartório.

A Secretaria Municipal de Educação fica na Avenida Dedo de Deus nº 820, no Centro. Fica na antiga sede da prefeitura, onde também funciona a Câmara Municipal. O atendimento ao público é das 9h às 17h.