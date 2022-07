Imagem ilustrativa de um veterinário examinando um gato - gpointstudio - Freepik - Creative Commons

Imagem ilustrativa de um veterinário examinando um gatogpointstudio - Freepik - Creative Commons

Publicado 28/07/2022 13:09

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá um evento para cadastrar interessados em castrar cães e gatos. A ação faz parte do programa “Castrapet”, é uma parceria entre a Prefeitura de Guapimirim, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca, e o governo fluminense e acontecerá a partir das 8h do próximo sábado (30/7), na Praça da Emancipação, no Centro.

Para aderir ao projeto, o proprietário deverá apresentar um comprovante de residência e a carteira de identidade.

Veja os requisitos do programa:

* O animal precisa ter mais de seis meses e menos de 7 anos de idade.

* O animal precisa pesar entre 1,5 quilo e 25 quilos.

* O animal precisa ter o focinho curto (braquicefálico).

* Raças como chow-chow, maltês, schnauzer, sptiz alemão e yorkshire não poderão participar do programa.

* O animal não pode ter doenças pré-existentes.

* Gatas e cadelas que estejam no cio ou amamentando não poderão ser castradas no momento.

* E os cães e gatos machos precisam possuir os dois testículos na bolsa escrotal.

Mais de mil castrações realizadas

De acordo com a prefeitura, uma tenda para cadastro passará por outros bairros de Guapimirim.

O “Castrapet” em Guapimirim já realizou mais de mil castrações de cães e gatos, segundo os organizadores.