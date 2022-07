Pórtico principal de Guapimirim - Divulgação

Pórtico principal de GuapimirimDivulgação

Publicado 27/07/2022 16:59

Guapimirim – Com o alto percentual de pessoas vacinadas, o município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, busca dar a volta por cima em grande estilo com o Festival de Inverno, que começa amanhã (28/7) e vai até o próximo dia 7 de agosto. Serão 11 dias de muita alegria, diversão e entretenimento para crianças e adultos, com shows musicais, dança, capoeira, além de exibição de filmes e apresentações teatrais.

A série de festividades estará espalhadas por bairros, como Centro, Parada Modelo, Vale das Pedrinhas, Vila Olímpia, Orindi e Monte Olivete. O Festival de Inverno está sendo promovido pela Prefeitura de Guapimirim, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, com apoio do Serviço Social do Comércio do Rio de Janeiro (Sesc-Rio) e do governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

Inicialmente, o festival estava programa para ocorrer entre os dias 4 e 7 de agosto, mas ganhou nova dimensão e vai começar bem antes, no dia 28 de julho.

A série de eventos promete grandes atrações como Vanessa da Mata, Xande de Pilares e Nando Reis.

Vanessa da Mata vai cantar a partir das 22h do próximo dia 5 de agosto (sexta-feira). Já Xande do Pilares, no dia seguinte, 6/8 (sábado), no mesmo horário. E Nando Reis, a partir das 21h do dia 7 (domingo).

O Festival de Inverno terá shows musicais, inclusive gospel, exibição de filmes e de peça de teatro, além de exposição de artes visuais, batalha de rap, roda de capoeira, feira de artesanato e reunirá artistas locais.

O cantor Arlindinho, filho do sambista Arlindo Cruz, está entre as atrações, além de artistas da música gospel como Eugênio Soares, Sarah Beatriz e Midian Lima.

Os atores Eliane Giardini e Marcos Caruso farão duas apresentações do espetáculo ‘Intimidade Indecente’, ambas no dia 1º de agosto, sendo uma às 19h e outra às 21h. Para cada exibição serão disponibilizados 400 ingressos gratuitos cada. A companhia teatral ‘Forró Miudinho’ se apresentará no dia 3 de agosto, sendo a primeira às 15h e a segunda às 17h. Para cada exibição serão ofertados 250 ingressos.

Os espetáculos teatrais vão ocorrer no Centro Cultural Municipal de Guapimirim, no Centro, e na Worthington, no bairro Bananal, onde funcionam várias secretarias municipais. Os ingressos para teatro e workshop de dança serão distribuídos nos dias e locais de apresentação, sempre às 9h, segundo os organizadores. Para espetáculos voltados aos públicos jovem e adulto, será concedido um ingresso para cada. Já para os infantis, dois ingressos, sendo um para a criança e outro para o responsável, podendo ser mãe, pai ou outro parente.

O Centro Cultural Municipal de Guapimirim fica na Rua Itacoatiara nº 99, no Centro. E a antiga fábrica da Worthington fica na Estrada do Bananal nº 1.919, próxima ao fórum e a 67ª DP.

Em algumas localidades, como Monte Olivete, Paraíso, Vale das Pedrinhas e Vila Olímpia, os organizadores não informaram se as atrações vão ocorrer em alguma praça ou escola, por exemplo.

Veja a programação completa:

* Dia 28/7 (quinta-feira)

Local: Monte Olivete

19h – Abertura oficial do Festival de Inverno 2022 com exposição de artes visuais.

19h30 – Show da Orquestra AdoraSom.

20h – Sarau – Reencontro Poético.

* Dia 29/7 (sexta-feira)

Local: Vila Olímpia

17h – Cine Sesc.

Local: Vale das Pedrinhas

19h – Apresentação de DJ.

20h – Show com a banda Outra Face.

22h – Show com o cantor Arlindinho.

* Dia 30/7 (sábado)

Local: Vale das Pedrinhas

17h – CineSesc.

Local: Vila Olímpia

19h – Apresentação de DJ.

20h – Culto promovido pela Igreja evangélica Lagoinha Teresópolis.

21h – Show com a cantora Sarah Beatriz.

* Dia 31/7 (domingo)

Local: Parada Modelo – na Feira do Produtor Rural

11h – Batalha de rap.

Local: Bananal – na Worthington – onde funcionam algumas secretarias

19h – Missa realizada por dom Gregório Paixão.

21h – Show com o cantor Eugênio Jorge.

* Dia 1/8 (segunda-feira)

Local: Centro Cultural Municipal de Guapimirim

16h – Exibição da peça “Os três porquinhos e o Lobo-mau”.

Local: Bananal – na Worthington – onde funcionam algumas secretarias

19h – Espetáculo “Intimidade Indecente”.

21h – Espetáculo “Intimidade Indecente”.

* Dia 2/8 (terça-feira)

Local: Centro Cultural Municipal de Guapimirim

16h – Espetáculo de dança “Do que você está rindo?”

Local: Bananal – na Worthington – onde funcionam algumas secretarias

20h – Show do Veras.

21h – Show do Veras.

* Dia 3/8 (quarta-feira)

Local: Bananal – na Worthington – onde funcionam algumas secretarias

15h – Espetáculo de teatro com o grupo Forró Miudinho.

17h – Espetáculo de teatro com o grupo Forró Miudinho.

Local: Centro Cultural Municipal de Guapimirim

19h – Espetáculo de teatro com o grupo InFoco 3D.

21h – Workshop de dança com Fabiano Vivas e Kelly Reis.

* Dia 4/8 (quinta-feira)

Local: Centro Cultural Municipal de Guapimirim

16h – Workshop de capoeira.

Local: Praça Paulo Terra, no Centro.

16h – Feirão do artesão.

19h – Apresentação de DJ.

20h – Ministério de Louvor.

21h30 – Show com a cantora Midian Lima.

* Dia 5/8 (sexta-feira)

Local: Orindi / Paraíso

Local: Apresentação de roda de capoeira.

Local: Praça Paulo Terra, no Centro.

16h – Feira do artesão.

19h – Apresentação de DJ.

20h – Show com o cantor Xandão.

22h – Show com a cantora Vanessa da Mata.

* Dia 6/8 (sábado)

Local: Orindi / Paraíso

17h – CineSesc.

Local: Praça Paulo Terra, no Centro

16h – Feira do artesão.

19h – Apresentação de DJ.

20h – Show com o grupo Eternizar.

22h – Show com o cantor Xande de Pilares.

* Dia 7/8 (domingo)

Local: Parada Modelo – na Feira do Produtor Rural

11h – Apresentação de capoeira.

Local: Praça Paulo Terra, no Centro.

16h – Feira do artesão.

18h – Apresentação de DJ.

19h – Show da banda 3Rock

21h – Show com o cantor Nando Reis.