Fachada da nova sede da Secretaria de Turismo de Guapimirim - Secom PMG - Divulgação

Publicado 02/08/2022 18:34 | Atualizado 02/08/2022 19:00

Guapimirim – A Secretaria Municipal de Turismo de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, mudou de endereço e agora tem uma nova sede. Está localizada no Monte Olivete, bairro que costumava ser esquecido em governos anteriores. O objetivo da mudança é para estimular o turismo na região.

“O local para instalação da Secretaria [de Turismo] foi escolhido estrategicamente para o desenvolvimento de ações e planejamento incorporando o conceito ‘Serra de Guapimirim’”, disseram os organizadores.

A transferência aconteceu no último dia 28 de julho, data que coincidiu com a edição de 2022 do Festival de Inverno de Guapimirim. O lançamento dos festejos ocorreu na nova sede da secretaria e contou com um a exposição de pinturas de artistas locais, de artesanato e de espaço literário, além de um sarau de poesias e uma apresentação musical por parte da Orquestra AdoraSom.

A sede anterior da secretaria ficava no antigo prédio da prefeitura, onde também funciona a Câmara de Vereadores, na Avenida Dedo de Deus nº 820, no Centro.

Com a mudança de escritório, há uma descentralização em relação às demais secretarias, tendo em vista que elas estão centralizadas em três endereços, dois deles no bairro Cantagalo e um no Bananal.