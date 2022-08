Imagem ilustrativa de um aparelho de telefone fixo - PublicDomainPictures - Pixabay - Creative Commons

Imagem ilustrativa de um aparelho de telefone fixoPublicDomainPictures - Pixabay - Creative Commons

Publicado 01/08/2022 13:20

Guapimirim – Moradores de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, e de outros municípios fluminenses que tiverem com dívidas pendentes com empresas de telefonia fixa e/ou móvel, de internet e de TV a cabo poderão aderir ao Grande Mutirão Procon-RJ 2022. Essa terceira e etapa do mutirão começou hoje (1/8) e vai até a próxima sexta-feira (5).

A distribuição de senhas ocorrerá das 10h às 14h, de segunda a sexta-feira em dias úteis.

O Grande Mutirão Procon-RJ 2022 teve início no último dia 18 de julho e foi dividido em três fases. A primeira delas foi com bancos e instituições financeiras, enquanto que a segunda, com concessionárias de energia elétrica, de gás natural e de água e saneamento básico.

O Procon-RJ é vinculado ao governo fluminense e está localizado na Avenida Rio Branco nº 25, 5º andar, Centro, na cidade do Rio de Janeiro.