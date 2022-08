A cantora Sarah Beatriz foi uma das atrações da edição de 2022 do Festival de Inverno em Guapimirim - MAXProTv - Secom PMG - Divulgação

Guapimirim – O primeiro fim de semana do Festival de Inverno 2022 em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, foi marcado por eventos gospel e muita fé e diversão, com shows, culto e missa.

A cantora Sarah Beatriz cantou na Vila Olímpia, no segundo distrito, na noite do último sábado. No mesmo bairro, também houve um culto realizado pelo Ministério Lagoinha de Teresópolis.

Já no domingo (31) aconteceu uma missa solene realizada pelo bispo Dom Gregório Paixão, além de um show com o cantor católico Eugênio Jorge. As duas atividades ocorrem numa arena montada na Worthington, no bairro Bananal.

O Festival de Inverno 2022 em Guapimirim é eclético, reunindo artistas de vários estilos musicais, do teatro, da dança e das artes, além de muito entretenimento. As atividades começaram na última quinta-feira (28/7) e vão até o próximo dia 7 de agosto em alguns bairros.

Show adiado

O show com o cantor e sambista Arlindinho, que aconteceria na última sexta-feira (29), teve de ser adiado devido às chuvas dos últimos dias na região. Uma nova data será informada pela Prefeitura de Guapimirim, a organizadora do festival.

Por conta dos ventos fortes e da possibilidade de a chuva continuar durante o fim de semana, algumas atrações tiveram de ser suspensas e/ou adiadas.