Publicado 10/08/2022 13:49

Guapimirim – A visitação às três sedes do Parque Nacional da Serra dos Órgãos (Parnaso), no estado do Rio de Janeiro, está sendo gratuita durante este mês de agosto. O acesso obedecerá a capacidade máxima permitida em cada uma das entradas, segundo os organizadores.

O referido parque tem três sedes – Guapimirim, Petrópolis e Teresópolis – e é administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente.

Sede Guapimirim

Para a sede Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, o limite permitido é de até 300 pessoas por dia, com acesso a bosques, cachoeiras, poços (da Capela, Sossego, Ponte Velha, Verde e Preguiça) e Trilha Circular. Tem estacionamento para até 150 veículos.

Sede Petrópolis

Na sede Petrópolis, na Região Serrana, a capacidade também é de até 400 visitantes diários, sendo 300 na parte baixa e 100 na parte alta.

Na parte baixa, o público poderá ter acesso a bosques, cachoeiras, poços (Paraíso, Bromélias, Ducha, Primatas, Gruta do Presidente, Véu da Noiva e Andorinhas).

Já na parte alta, as pessoas poderão visitar a Trilha do Morro do Açu e seus atrativos, como o Portais de Hércules.

Na sede Petrópolis não há estacionamento.

Sede Teresópolis

E na sede Teresópolis, a capacidade máxima é de 600 turistas, sendo 500 na parte baixa e 100 na parte alta.

Na parte baixa, será possível visitar bosques, poços, cachoeiras e o Circuito Juçara/Trilha da Primavera/Trilha Mozart Catão/Trilha 360/Trilha Cartão Postal/Trilha Suspensa.

E na parte alta, o público poderá visitar atrativos com acesso pela trilha da Pedra do Sino.

O estacionamento tem capacidade máxima para 150 veículos diários.

Funcionamento

O Parnaso funciona todos os dias da semana, das 7h às 16h.

Os portões de cada sede serão fechados à medida que atingirem a capacidade permitida de visitantes.