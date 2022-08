A prefeita de Guapimirim, Marina Rocha, compareceu a um evento ecumênico pelo Festival de Inverno, estando acompanhada do secretário de Turismo, Mário Seixas, e do vice-prefeito Natalício da Farmácia - Secom PMG - Divulgação

Publicado 06/08/2022 19:03

Guapimirim – A edição de 2022 do Festival de Inverno de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, termina amanhã (7/8), mas ainda dá para curtir bastante. Entre as grandes atrações que ainda vão passar pelo evento estão Xande de Pilares e Nando Reis.

Xande de Pilares se apresentará a partir das 22h deste sábado (6) na Praça Paulo Terra, no Centro. Os festejos se encerram com chave de ouro, com o show do cantor Nando Reis a partir das 21h do domingo (7) no mesmo local.

Ainda dá para aproveitar bastante coisa neste fim de semana. Começou às 16h mais uma etapa da feira do artesão, em que profissionais do ramo vão expor seus trabalhos na Praça Paulo Terra. Amanhã (7), eles estarão novamente presentes.

Esta edição do Festival de Inverno começou no último dia 28 de julho. O público pôde assistir a shows com artistas de diferentes segmentos, peças de teatro, workshop de dança e de capoeira, assistir exposição, além de orar com alguns de seus grandes ídolos.

Os festejos estão sendo promovidos pela Prefeitura de Guapimirim, por meio da Secretaria Municipal de Turismo.

Veja a programação

* Dia 6/8 (sábado)

Local: Praça Paulo Terra, no Centro

16h – Feira do artesão.

19h – Apresentação de DJ.

20h – Show com o grupo Eternizar.

22h – Show com o cantor Xande de Pilares.

* Dia 7/8 (domingo)

Local: Parada Modelo – na Feira do Produtor Rural

11h – Apresentação de capoeira.

Local: Praça Paulo Terra, no Centro.

16h – Feira do artesão.

18h – Apresentação de DJ.

19h – Show da banda 3Rock

21h – Show com o cantor Nando Reis.