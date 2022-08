Andar de bicicleta é esporte e também um lazer - Pavla Kozáková - Pixabay - Creative Commons

Publicado 06/08/2022 17:39

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá mais uma edição do Pedala Guapimirim, às 7h do próximo dia 3 de setembro (sábado). A atividade tem por objetivo estimular o ciclismo, as práticas esportivas e a valorização das belezas naturais da região. As inscrições estão abertas, são gratuitas e vão até o próximo dia 26 de agosto.

Para o passeio ciclístico, poderão se inscrever somente pessoas maiores de 18 anos.

Os 200 primeiros inscritos vão receber camisetas e medalhas. Vale destacar que não se trata de competição, e sim de um passeio. Além disso, haverá sorteio de uma bicicleta e de outros brindes, os quais não foram especificados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Guapimirim, que organiza o evento.

O ponto de concentração será na Praça Agnaldo Pereira, no bairro Parada Modelo. O local de chegada será a praça do bairro Cotia.

Em agosto do ano passado, foi realizada uma edição do Pedala Guapimirim.