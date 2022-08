Encerramento de uma vigília - Paróquia Nossa Senhora da Ajuda - Divulgação

Guapimirim – O feriado de Nossa Senhora da Ajuda em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, padroeira da cidade, é marcado por eventos religiosos que tiveram início às 6h desta segunda-feira (15/8) e vão até à noite.

Para as 11h, estavam previstos batizados. E para as 15h, o Terço da Misericórdia, e às 15h30, a Santa Missa pelos Idosos, de acordo com a Diocese de Petrópolis.

Já para as 18h está agendada uma carreata com ponto de concentração da Praça Santa Clara de Assis, próxima à subida da Fazenda Esperança.

E para encerrar as celebrações, às 19h haverá a Santa Missa Solene de Nossa Senhora da Ajuda, presidida pelo bispo dom Gregório Paixão.

O dia na Paróquia Nossa Senhora da Ajuda começou com a Alvorada Festiva e Cântico Oficial de Nossa Senhora às 6h. Já às 7h, foi realizado um café da manhã com os presentes.

Às 7h30, aconteceu a oração do rosário. Às 9h30, a Procissão Kids com concentração na Praça Niterói, que fica numa região entre o Centro e os bairros Cotia e Limoeiro. E às 10h teve a Santa Missa pelas Crianças.

Durante nove dias que antecederam a data, fiéis participaram de novenas diárias na Paróquia Nossa Senhora da Ajuda, situada na Rua Professor Rocha Faria nº 500, no Centro de Guapimirim.

Nova coroa

Como presente e às vésperas das celebrações, a padroeira ganhou uma nova coroa no último dia 4 de agosto, data que coincidiu com o Dia do Padre. O ritual de coroação foi realizado pelo padre Leonardo Santos da Silva.

Sobre a padroeira

Existem duas paróquias dedicadas à padroeira, uma no Centro, onde acontecem os ritos religiosos, e outra no Vale das Pedrinhas, que está em ruínas, é centenária e fechada para visitação.

Nossa Senhora da Ajuda também é padroeira de outros municípios como Ilha Bela e Itaquaquecetuba, ambos em São Paulo, e do distrito de Arraial D’Ajuda, na Bahia.

A introdução da padroeira no Brasil vem desde o período colonial e faz parte da história de Guapimirim. A primeira imagem da santa católica foi trazida pelo explorador Tomé de Souza e os primeiros padres jesuítas. Entre seus fiéis estavam viajantes portugueses que clamavam por proteção durante as expedições.

A primeira igreja foi fundada em 1674 no recôncavo da Baía de Guanabara, tendo sido demolida em 1714.

Mas, a fé dos fiéis levou à criação de uma nova paróquia com o mesmo nome, na região do Vale das Pedrinhas, voltando a funcionar em 1872 como sede da então Freguesia de Nossa Senhora D’Ajuda de Agapehy-mirim, durante o surgimento de surtos e epidemias na época. Atualmente, o local está fechado.

Em 1907, a segunda capela perde sua representatividade devido a uma epidemia de malária que dizimou populações da região. O templo foi abandonado, e o que resta hoje são ruínas cujo culto resiste ao tempo e está ligado à colonização portuguesa no Brasil, com o povoamento de Magé e de Guapimirim.