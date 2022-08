Liga Guapiense de Desportos - Secom PMG - Divulgação

Publicado 13/08/2022 11:12

Guapimirim – A Liga Guapiense de Desportos, de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, é a grande vencedora do Campeonato Estadual de Ligas pelo Sub-17 na divisão Região Serrana. A vitória, de 1 a 0, contra a Liga Petropolitana de Desportos, de Petrópolis, foi obtida durante partida ocorrida no último dia 4 de agosto, no Estádio Atlético Clube Modelo, em Guapimrim.

Os torneios foram promovidos pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).

No dia 28 de julho passado, os dois times já haviam se enfrentado no primeiro jogo da final no Estádio Argemiro Hungria Machado, do Boa Esperança Futebol Clube, na Cidade Imperial. A partida ficou empatada por 2 a 2.

Em abril deste ano, por exemplo, Guapimirim venceu Itaboraí por 1 a 0 e se sagrou campeão estadual de Seleções das Ligas Municipais. A disputa ocorreu em território guapimiriense. Na ocasião, o presidente da Ferj, Rubens Lopes, entregou os troféus ao clubes campeão e vice.