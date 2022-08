Eleitores de outros municípios não conseguem votar em trânsito em Guapimirim - TSE - Divulgação

Eleitores de outros municípios não conseguem votar em trânsito em GuapimirimTSE - Divulgação

Publicado 18/08/2022 14:45

Guapimirim – O prazo para solicitar seção especial de votação com acessibilidade para as eleições de 2022 termina nesta quinta-feira (18/8). A iniciativa é destinada a pessoas com dificuldade de locomoção. Para os requerentes será destinada uma seção adequada às condições do eleitor no térreo dos colégios eleitorais ou meios de acesso como elevador ou rampa, por exemplo.

No caso dos eleitores de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, será preciso comparecer a 149ª Zona Eleitoral, situada na Estrada do Bananal nº 2.336 – lojas 1 e 2, no bairro Bananal. Já no caso dos eleitores de outras cidades brasileiras, em suas respectivas zonas eleitorais.

Voto em trânsito

Também encerra o prazo para requerer o voto em trânsito, ou seja, quando o eleitor está fora do seu domicílio eleitoral. O pedido deverá ser feito presencial na zona eleitoral cadastrada e o eleitor poderá votar fora de sua localidade desde que esteja numa capital ou cidade com mais de 100 eleitores.

Um eleitor de Guapimirim que estiver no município de São Paulo no dia da eleição, em 2 de outubro, poderá votar em trânsito se tiver feito tal requerimento à Justiça Eleitoral. Mas, um eleitor paulistano não consegue votar em Guapimirim, por este ter menos de 100 mil eleitores. Neste último caso, o máximo que conseguiria fazer seria justificar o voto em qualquer colégio eleitoral.