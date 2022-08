Pórtico principal de Guapimirim - Divulgação

Publicado 18/08/2022 18:18

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá a primeira Festa do Aipim nos próximos dias 2, 3 e 4 de setembro, sexta-feira, sábado e domingo, respectivamente. O local escolhido é o Parque da Cidade, no bairro Cotia. O anúncio foi feito pela prefeita Marina Rocha (PMB-RJ) nas redes sociais.

Entre os cantores presentes estarão Suel, Felipe Araújo e Mumuzinho, além de artistas locais.

“Gente, aqui vai acontecer a primeira Festa do Aipim da nossa cidade, uma festa que veio para ficar no calendário de nossa cidade. Mas, Marina, por que Festa do Aipim? Porque o nosso município de Guapimirim está entre os três municípios [fluminenses] que mais produzem aipim. Então, é hora de a gente valorizar aquilo que a nossa terra nos dá, de a gente valorizar a nossa agricultura local, e é por isso que a gente tem que valorizar o que a nossa terra tem de melhor”, contou a mandatária guapimiriense.

Todos os alimentos a serem vendidos serão produzidos pelos produtores rurais de Guapimirim, segundo a prefeitura.