Sinalização em três línguas avisa aos turistas sobre as regras de uso na ConcórdiaSecom PMG - Divulgação

Publicado 19/08/2022 13:50 | Atualizado 19/08/2022 13:55

Guapimirim – Uma placa de sinalização ambiental foi furtada nas proximidades da cachoeira da Concórdia, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O caso está sob investigação da 67ª DP (Guapimirim), segundo o Executivo guapimiriense.

Essa placa foi instalada no último dia 19 de julho como parte do Programa de Sinalização Ambiental nas localidades da Concórdia, Paraíso e Sucavão.

As placas estão em três idiomas e com pictogramas padronizados, cuja função turística é avisar aos turistas sobre as regras de utilização dos espaços públicos naturais.

Essas primeiras placas tinham sido doadas por uma empresa situada no município como medida de compensação ambiental.

As placas foram elaboradas pelas secretarias municipais de Ambiente e Sustentabilidade e a de Turismo.