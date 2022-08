Fachada da 67ª DP, em Guapimirim - Foto: Izaias França / O DIA

Publicado 22/08/2022 21:42

Guapimirim – Um homem de 23 anos, identificado pelas iniciais J. A. A., foi preso preventivamente em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (22/8), por descumprir medida protetiva e dano contra a ex-mulher. A captura foi feita por policiais civis da 67ª DP (Guapimirim) em cumprimento de mandado expedido pelo Juizado de Violência Doméstica da Comarca de Guapimirim.

O motivo da prisão se deve ao fato de que o acusado esteve na casa da ex-companheira, de 25 anos, no último dia 3 de agosto, e quebrou as portas, janelas de blindex do imóvel e objetos. Ele tinha ido à residência buscar a filha do casal, mas a mãe não deixou que a criança acompanhasse o pai por ele estar embriago. Por conta disso, ele ficou agressivo.

O mandado de captura foi expedido hoje (22) e cumprido horas depois. A prisão teve como base os artigos 24-A da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) e 163 do Código Penal (Lei nº 2.848/1940), por descumprimento de medida protetiva e por dano, respectivamente.

J. A. A. já tem histórico violento. Em outubro do ano passado, o réu deu um soco no rosto da ex-mulher, a ofendeu e ameaçou matá-la. Devido a esses episódios, medidas protetivas foram decretadas em favor da vítima.