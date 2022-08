O evento vai contemplar os cavalos da raça manga-larga marchador - ABCCMM - Divulgação

O evento vai contemplar os cavalos da raça manga-larga marchadorABCCMM - Divulgação

Publicado 23/08/2022 10:40 | Atualizado 23/08/2022 11:36

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região metropolitana do Rio de Janeiro, terá um torneio de cavalos da raça manga-larga marchador a partir das 9h do próximo sábado (27/8). O evento 1º Poeirão é uma marcha voltada para essa espécie de equino e será realizado no bairro Cotia.

Os concursos de equinos dessa raça são considerados modalidades esportivas e estão previstos na Lei nº 13.873/2019, que considera esse tipo de campeonato “bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro”.

A mesma legislação reconhece como patrimônio cultural e artístico brasileiro o rodeio, a vaquejada e o laço.

Haverá premiações para os animais campeões em dinheiro, além de troféus. E para os peões também serão sorteados sela, kit uniforme, camisas e manta do evento.

Para mais informações, será preciso falar com o empresário Dedé Borret, organizador do evento e morador de Guapimirim, pelo telefone (21) 98183-3315.