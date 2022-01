A mãe das crianças - Divulgação

Guapimirim – Stephani Ferreira Peixoto, de 35 anos, a mulher que matou a golpes de faca os dois filhos na tarde de ontem (10/1), em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, supostamente, premeditou os crimes. A reportagem conversou com algumas pessoas, na condição de anonimato, e tudo leva a crer que foi por vingança, porque o marido tinha se separado dela alguns dias atrás.

Antes de cometer o duplo homicídio, Stephani Peixoto contatou o agora ex-companheiro por um aplicativo de mensagens e ameaçou matar os filhos se não houvesse reconciliação. Ele tentou chegar a residência a tempo para evitar a tragédia, mas não conseguiu. Ele se deparou com a polícia no imóvel.

Havia um forte cheiro de gás de cozinha na residência. Todas as bocas do fogão, inclusive a do forno, estavam abertas. Em cima do fogão tinha um fio de extensão desencapado, o que poderia provocar uma explosão. As investigações apuram se ela pretendia incendiar o imóvel.

As vítimas receberam golpes de faca no peito. Outro fator que induz a acreditar que os homicídios foram premeditados é que ela cortou os pulsos numa suposta tentativa de suicídio, mas sobreviveu e já recebeu alta.

Em dado momento, ainda no local do crime, a mulher gritava, falando que havia matado os filhos.

Stephani ficou internada de ontem (10) para hoje (11) no Hospital Municipal José Rabello de Mello, em Guapimirim. Após receber alta, foi transferida para o Complexo Penitenciário de Bangu, na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Desde que foi socorrida, ela já estava sob custódia policial. Sua prisão foi em flagrante.

Ela responderá na Justiça por duplo homicídio por motivo fútil, agravado pelo fato de as vítimas serem menores de idade e sem chance de defesa.

As duas vítimas se chamavam Bruno Leonardo, de 6 anos, e Arthur Moisés, de 3 anos.