Pórtico principal de GuapimirimDivulgação

Publicado 25/08/2022 12:27

Guapimirim – A Prefeitura de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, levará mais uma edição do Gabinete nas Ruas a partir das 9h do próximo sábado (27/9), na Praça da Emancipação, no Centro.

O Gabinete nas Ruas funciona como uma prefeitura itinerante, em que os moradores possam resolver certas questões sem a necessidade de ir diretamente ao prédio da administração municipal. A outra vantagem é que o evento acontecerá num sábado, o que facilita no caso dos cidadãos que não conseguem resolver assuntos no meio da semana.

Além da prefeita Marina Rocha (PMB-RJ), que estará presente para ouvir as demandas da população, serão disponibilizados o serviço de ouvidoria, do Sistema Nacional de Emprego (Sine) e relativos à assistência social, como inscrição e atualização de dados ante o Cadastro Único (CadÚnico).

O CadÚnico é o banco de dados do governo federal e permite a adesão a programas sociais como o Auxílio Brasil – o antigo Bolsa Família – isenção de taxa no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e em concursos públicos, entre outros benefícios.

Durante o evento, será possível requerer e acompanhar solicitações de demandas feitas junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, como troca de lâmpadas em vias públicas, poda de árvore etc.