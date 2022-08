Fachada da 67ª DP, em Guapimirim - Foto: Izaias França - O DIA - Arquivo

Fachada da 67ª DP, em GuapimirimFoto: Izaias França - O DIA - Arquivo

Publicado 25/08/2022 22:40

Guapimirim – Um adolescente de 12 anos foi apreendido por tentativa de roubo e estupro na noite dessa quarta-feira (24/8). A apreensão foi feita por policiais civis da 67ª DP (Guapimirim).

Na última segunda-feira (22), o adolescente se encostou numa mulher, de 60 anos, num ponto de ônibus situado nos limites entre Guapimirim e Cachoeiras de Macacu, ambos municípios fluminenses, começou a se masturbar e pediu que ela o abraçasse. Diante da negativa da idosa, puxou uma faca de cozinha e a encostou no pescoço da vítima, ameaçando matá-la se reagisse. O adolescente deu uma “gravata” na vítima e ficou roçando o pênis nas nádegas dela.

Era noite e o local estava ermo e sem iluminação. Ainda assim, a vítima conseguiu gritar por socorro. O adolescente tentou roubar o celular dela, mas não conseguiu e acabou fugindo.

Após diligências pelas redondezas, o adolescente foi identificado e apreendido no colégio onde estudava, em Cachoeiras de Macacu. Ele foi apresentado à Vara da Infância e da Juventude de Guapimirim.

O nome do menor infrator não será divulgado em cumprimento ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069/1990.

Por ser menor de 18 anos, as ações dele não são consideradas delitos, e sim atos análogos aos crimes, conforme previstos no Código Penal (Lei nº 2.848/1940), por tentativa de rouba, de acordo com os artigos 14 e 157, e de estupro, artigo 213.