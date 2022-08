Guapimirim está entre os três municípios fluminenses que mais produzem aipim - Freepik - Divulgação - Creative Commons

Publicado 25/08/2022 12:35

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá a primeira Festa de Aipim nos próximos dias 2, 3 e 4 de setembro, sexta-feira, sábado e domingo, respectivamente. A série de eventos acontecerá no Parque da Cidade, no bairro Cotia, e contará com Mumuzinho, Suel, além de artistas locais como Xandão, Írio Lima, a dupla Romulo e Ricardo, entre outros eventos.

A entrada é gratuita e os festejos estão sendo promovidos numa parceria entre as secretarias municipais de Agricultura, Pecuária e Pesca e a de Cultura e Economia Criativa. Até a publicação desta reportagem, os organizadores tinham divulgado o cronograma somente dos dois primeiros dias de festas.

Programação

* Dia 2/9 (sexta-feira)

19h – Abertura das atividades.

21h – Show com os cantores Xandão / Írio Lima.

22h – Apresentação do DJ Louise.

23h30 – Show com o cantor Mumuzinho.

* Dia 3/9 (sábado)

11h – Chegada do passeio ciclístico Pedala Guapimirim.

11h – Show com o cantor Filipinho.

12h30 – Show com a banda gospel Aceitaí.

14h – Samba na Feira.

20h – Show com o grupo Sonho D’Moleque.

21h30 – Show com a dupla Romulo e Ricardo.

23h – Show com CDC / Ary Victor.

0h30 – Apresentação do DJ VT.

1h – Show com o cantor Suel.

Outras informações

Todos os alimentos que serão comercializados são de origem da agricultura local.