Andar de bicicleta faz bem para a saúde e é divertido - Pascal Ohlmann - Pixabay - Creative Commons

Publicado 02/09/2022 14:37

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá um passeio ciclístico amanhã (3/9). Trata-se do Pedala Guapimirim, com início às 7h da manhã e ponto de concentração na Praça Agnaldo Pereira, no bairro Parada Modelo. O passeio termina no bairro Cotia.

Na ocasião, haverá sorteio de bicicleta e de brindes. Os 200 primeiros inscritos vão ser contemplados com camisetas e medalhas. O passeio é organizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Guapimirim.

O evento coincidirá com a Festa do Aipim, que começa hoje (2) e vai até o domingo (4).