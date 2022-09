Pórtico de Guapimirim - Divulgação

Pórtico de GuapimirimDivulgação

Publicado 01/09/2022 22:35 | Atualizado 01/09/2022 22:44

Guapimirim – A primeira Festa do Aipim, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, começa amanhã (2/9) e vai até o próximo domingo (4) no Parque da Cidade, no bairro Cotia.

O que pode levar

* Alimentos lacrados em plásticos transparentes (ex.: biscoito, barra de cereal, fruta, sanduíche etc.).

* Carregador para celular.

* Lente para smartphone.

* Agasalho.

* Câmera.

* Capa de chuva.

*Boné ou chapéu.

O que não pode levar

* Bebida.

* Objeto perfurante (ex.: tesoura, estilete, cortador de unha, pinça etc.).

* Fogos e sinalizadores.

* Garrafa de vidro.

* Isopor.

* Cooler.

* Arma de fogo.

* Cadeiras e banquinhos.

* Balões de gás hélio.

Outras informações

A série de eventos é gratuita, está sendo promovida pela Prefeitura de Guapimirim e contará com artistas como Mumuzinho, Suel e Felipe Araújo, entre outros.

O nome do evento se deve ao fato de que Guapimirim está entre os três maiores produtores de aipim no estado do Rio de Janeiro.