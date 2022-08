Aipim, macaxeira, mandioca. O nome depende da região brasileira - Freepik - Divulgação - Creative Commons

Publicado 29/08/2022 20:51

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá a primeira Festa de Aipim nas próximas sexta-feira (2/9), sábado (3) e domingo (4). Os festejos vão ocorrer no Parque da Cidade, no bairro Cotia, e contará grandes nomes da música brasileira e com artistas regionais, por exemplo.

A entrada é gratuita. A Festa do Aipim está sendo promovida pela Prefeitura de Guapimirim. Um cronograma parcial já tinha sido divulgado pelos organizadores. A programação dos três dias de atividades já está disponível ao público.

Programação

* Dia 2/9 (sexta-feira)

19h – Abertura das atividades.

21h – Show com os cantores Xandão / Írio Lima.

22h – Apresentação do DJ Louise.

23h30 – Show com o cantor Mumuzinho.

* Dia 3/9 (sábado)

11h – Chegada do passeio ciclístico Pedala Guapimirim.

11h – Show com o cantor Filipinho.

12h30 – Show com a banda gospel Aceitaí.

14h – Samba na Feira.

20h – Show com o grupo Sonho D’Moleque.

21h30 – Show com a dupla Romulo e Ricardo.

23h – Show com CDC / Ary Victor.

0h30 – Apresentação do DJ VT.

1h – Show com o cantor Suel.

* Dia 4/9 (domingo)

12h – Show com a banda Trio Ecológico.

14h – Show com a banda Arcano.

16h – Apresentação da banda Forgetten Rocks.

18h – Show de Írio Lima / Gabi Santos.

21h – Apresentação do grupo Eternizar / Dion.

22h30 – Apresentação do DJ Apolo.

23h30 – Show com o cantor Felipe Araújo.

Outras informações

Haverá venda de aipim, legumes, verduras e outros itens produzidos por agricultores locais.

O nome do festival se deve ao fato de que Guapimirim está entre os três maiores produtores de aipim do estado do Rio de Janeiro.