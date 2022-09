Momento em que o agressor é capturado por policiais civis da 67ª DP, de Guapimirim - Divulgação

Publicado 02/09/2022 12:07

Guapimirim – Um homem de 28 anos, identificado pelas iniciais I. S. F., foi preso em flagrante em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, nessa quinta-feira (1/9), pelos crimes de cárcere privado, lesão corporal e ameaça de morte contra a então companheira. A captura foi feita por policiais civis da 67ª DP (Guapimirim).



O agressor vivia com a esposa apenas há três meses. Desde o início do relacionamento, a vítima, de 27 anos, era agredida reiteradas vezes. A situação piorou, quando, a partir de agosto passado, I. S. F. proibiu que a mulher saísse de casa. Ele saía para trabalhar e a deixava trancada e com fome.



A vítima nunca tentava fugir do cárcere privado devido ao temor que tinha de o marido matá-la. Nessa quinta-feira (1), a mulher aproveitou que o marido estava drogado e tinha esquecido de trancar a porta para fugir do imóvel e pedir socorro. Ela foi perseguida pelo criminoso, que gritava dizendo que a mataria se ela não voltasse.



A vítima conseguiu entrar num ônibus. O autor das agressões também tentou adentrar no coletivo, mas foi impedido por populares. A mulher foi até o Hospital Municipal José Rabello de Mello, em Guapimirim, para ser medicada e em seguida foi até a delegacia denunciar o companheiro.



Os policiais civis fizeram diligências no local de trabalho e na residência do agressor, inclusive na casa da mãe dele, no entanto, o acusado não tinha sido encontrado. Ele havia dito aos parentes que pretendia assassiná-la quando a encontrasse.



Os agentes retornaram ao local de trabalho do agressor. Ele tentou fugir pelos fundos do estabelecimento, mas foi cercado, dominado e capturado.



Todos os delitos apontados contra o acusado são configurados crimes de violência doméstica e previstos nos seguintes artigos do Código Penal (Lei nº 2.848/1940): cárcere privado, artigo 148; lesão corporal, artigo 129; e ameaça, artigo 147.

Histórico de delitos



Vale destacar que I. S. F. já possui anotações várias anotações criminais:



Em 2013, o acusado foi denunciado por crime de ameaça contra sua primeira companheira.



Em 2019, o homem também foi denunciado por crimes de lesão corporal e ameaça contra sua segunda esposa.



Também em 2019, I. S. F. foi denunciado por descumprir medida protetiva contra sua segunda companheira.



E em 2022, o criminoso foi denunciado por roubo e tentativa de homicídio contra o cunhado, irmão da sua atual esposa.