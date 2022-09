Imagem da capa da cartilha sobre o Sistema de Proteção Social para militares das Forças Armadas - Ministério da Defesa - Divulgação

Publicado 09/09/2022 11:43

Guapimirim – A Prefeitura de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, abrirá inscrições para o curso preparatório para carreira militar. O cadastro poderá ser feito presencialmente amanhã (9/9), das 18h30 às 21h30, na Escola Municipal Professora Acácia Leitão Portella, em Parada Modelo.

As aulas serão gratuitas e ocorrerão de segunda a sexta-feira. A data de início do curso não foi divulgada. Também não há informações, até o momento, se os candidatos deverão passar por algum tipo de processo seletivo.

Recentemente, a Secretaria Municipal de Educação também abriu inscrições para o curso pré-vestibular gratuito para quem for fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022. Ao menos 55 pessoas foram classificadas, e as aulas tiveram início no último dia 3 de agosto.