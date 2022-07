Imagem ilustrativa de uma pessoa marcando um cartão de provas - katemangostar - Freepik - Creative Commons

Publicado 24/07/2022 15:13

Guapimirim – O pré-vestibular gratuito em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, começará às 19h do próximo dia 3 de agosto, numa quarta-feira, quando acontecerá a aula inaugural na Escola Municipal Professora Acácia Leitão Portella, em Parada Modelo. As atividades estão sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação.

Ao menos 55 candidatos se classificaram para o pré-vestibular. Em junho passado, os inscritos fizeram uma prova de redação de caráter classificatório.

As aulas são voltadas para alunos que estejam no 3º ano do ensino médio ou que já o concluíram. Todos precisam morar nessa cidade.

O curso é interessante para quem vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) este ano, por exemplo. As provas ocorrerão nos dias 13 e 20 de novembro, em dois domingos.