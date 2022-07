Imagem ilustrativa de cartões de crédito - macrovector - Freepik - Creative Commons

Imagem ilustrativa de cartões de créditomacrovector - Freepik - Creative Commons

Publicado 19/07/2022 09:48

Guapimirim – Moradores de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, e de outros municípios fluminenses que tiverem com dívidas pendentes com bancos e instituições financeiras poderão aderir ao Grande Mutirão Procon-RJ 2022. Diferente de edições anteriores, esta ação é presencial, começou ontem (18/7) e vai até essa sexta-feira (22).

A distribuição de senhas ocorrerá das 10h às 14h, de segunda a sexta-feira em dias úteis.

O Grande Mutirão Procon-RJ 2022 vai até o próximo dia 5 de agosto, sendo que nesta primeira semana o foco será atender consumidores que precisem negociar dívidas antigas com instituições bancárias e financeiras de cartão de crédito.

No último dia 29 de junho, o Procon-RJ tinha divulgado nas redes sociais que Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú e Santander já haviam confirmado presença. O órgão não está atualizando o site devido à legislação eleitoral que veda propaganda de atividades oficiais durante o período eleitoral.

Nas duas semanas seguintes, os mutirões serão para tratar negociar débitos com concessionárias de energia elétrica e de água e saneamento básico e depois com empresas de telefonia e internet.

O Procon-RJ é vinculado ao governo fluminense e está localizado na Avenida Rio Branco nº 25, 5º andar, Centro, na cidade do Rio de Janeiro.

Em março deste ano, o órgão de defesa do consumidor já havia promovido um mutirão com bancos e financeiras.