Fachada da Faetec em Guapimirim - Divulgação

Publicado 13/07/2022 21:32

Guapimirim – A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, abriu inscrições para vários cursos de qualificação. A candidatura deve ser feita pela internet, e o prazo vai até o próximo domingo (17/7).

Há vagas disponíveis para os seguintes cursos:

* Agente de Apoio à Inclusão Escolar.

* Agente de Desenvolvimento Socioambiental.

*Assistente Administrativo.

* Assistente de Recursos Humanos.

*Assistente Financeiro.

*Cuidador de Idosos.

* Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão.

* Inglês Iniciante.

* Operador de Computador.

Para os cursos de Agente de Apoio à Inclusão Escolar e de Agente de Desenvolvimento Socioambiental serão ofertadas 40 vagas cada. Para o de Inglês Iniciante, 80 vagas e para o de Operador de Computador, 45 vagas. Para os demais cursos serão disponibilizadas 20 vagas cada.

As vagas em questão fazem parte da segunda rodada de cursos de 2022. O sorteio ocorrerá no dia 18 deste mês e a lista dos contemplados estará disponível a partir das 13h do mesmo dia.

A matrícula deverá ser feita presencialmente entre os dias 19 e 22 de julho próximos. E as aulas terão início já no dia 1º de agosto.

Em alguns dos cursos, a idade mínima é de 15 anos. Em outros, como o de cuidador de idosos, a partir dos 18 anos. Ao todo, serão oferecidas mais de 26 mil vagas em cursos de qualificação profissional para diversas unidades da Faetec em municípios fluminenses.

A Faetec de Guapimirim é mais uma unidade de ensino do governo do Estado do Rio de Janeiro e está situada na Avenida Oswaldo Cruz s/nº, no bairro Bananal. Fica próximo ao Hospital Municipal José Rabello de Mello.