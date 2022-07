A prefeita Marina Rocha se juntou aos jovens e se divertiu com eles na nova quadra esportiva - Secom PMG - Divulgação

A prefeita Marina Rocha se juntou aos jovens e se divertiu com eles na nova quadra esportivaSecom PMG - Divulgação

Publicado 11/07/2022 18:50

Guapimirim – As obras de reforma feitas na Praça Jaci Veríssimo, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, foram concluídas e entregues à população na última quinta-feira (7/7) durante uma cerimônia. O novo local está situado no fim da Praça Niterói, na Rua Sargento Mendes, perto do Centro.

Entre as melhorias feitas vale destacar a reforma dos brinquedos, a revitalização da orla da cachoeira, com escada e corrimão, além da construção de uma quadra esportiva, que antes não existia.

A praça também recebeu iluminação em led. Esse novo sistema de luz faz parte do Programa de Eficiência e Economia de Iluminação Pública (Agora é LED), que foi lançado no último dia 24 de junho. A Praça Niterói e algumas ruas do entorno foram as primeiras a serem contempladas.

Durante o evento, ocorreram partidas de futevôlei feminino e masculino. A prefeita de Guapimirim, Marina Rocha (Brasil-RJ), se divertiu com os jovens e prometeu que a próxima praça a ser modernizada será a da Vila Olímpia, no segundo distrito.

“É com muita alegria que a gente entrega para a nossa população mais uma área de lazer para as nossas crianças, mais um ponto de encontro para as famílias guapimirienses. Nós compramos o terreno para construir a quadra de areia, colocamos acesso à cachoeira, revitalizamos toda a orla da cachoeira, deixando toda a praça bem iluminada para que não seja lazer só durante o dia, mas também de noite”, disse a mandatária guapimiriense.

De acordo com o secretário municipal de Esporte e Lazer, Jean Cardoso, não foi apenas a Praça Jaci Veríssimo que foi reformada, mas as ruas do entorno, e que isso representa ‘um legado’ para os munícipes.