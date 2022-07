Linha de escovas Johnsons Professional - Divulgação

Publicado 11/07/2022 01:17 | Atualizado 11/07/2022 01:42

Guapimirim – Moradores de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, e de outras partes do Brasil que utilizam a linha de escovas de dentes Johnson's Professional, da Johnson & Johnson, devem ficar atentos. A empresa promove um ‘recall’ voluntário e preventivo dos produtos fabricados entre janeiro de 2021 e maio de 2022. De acordo com a fabricante, foram identificados relatos de quebra da haste do produto durante a escovação, podendo ocasionar lesões na boca, engasgo ou até mesmo ingestão acidental da parte que se desprende do restante do cabo. O DIA noticia em primeira mão o assunto.

A ação teve início no último dia 4 de julho. A companhia norte-americana começou a fazer anúncios pagos nas redes sociais para informar aos clientes sobre o problema, embora o rompimento da escova seja raro. E disponibilizou uma plataforma em seu site para quem busca pedir o reembolso. Será preciso tirar fotos das escovas dentais e também da nota fiscal. No caso de ausência desse documento, as imagens do produto serão analisadas.

“Atuando com respeito e transparência, após identificarmos relatos de consumidores reportando a quebra da haste da escova Johnsons Professional, a Johnson Consumer Health suspendeu voluntariamente sua fabricação e distribuição (...)”, divulgou a empresa.

“Por precaução, decidimos suspender temporariamente as vendas da Escova Johnsons Professional e iniciar o recolhimento voluntário do estoque remanescente em nossos distribuidores e clientes”, continuou a firma estadunidense.

No site da fabricante não há a opção de pedir a substituição do produto, somente a possibilidade de ressarcimento econômico por meio de depósito em conta bancária ou pix.

A Johnson & Johnson decidiu interromper temporariamente a produção dessa linha de escova dental e acrescentou que o problema afeta apenas a linha Johnsons Professional. As demais linhas podem ser utilizadas normalmente.